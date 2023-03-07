Печальную участь предрекла мать: кто сломал жизнь Нонны Мордюковой

Легендарная актриса Нонна Мордюкова всегда обладала сложным характером. Взрывного темперамента артистки не выдержал ее первый супруг Вячеслав Тихонов, который считал их брак непростым. Актеры познакомились на съемках картины «Молодая гвардия», ставшей для них большим кинодебютом. Вскоре между Тихоновым и Мордюковой начался роман.

Их союз стал полной неожиданностью для всех сокурсников, ведь артисты совершенно не совпадали по темпераменту. Насколько тихим и молчаливым был Вячеслав, настолько же шумной и решительной оказалась Нонна Викторовна. Впрочем, это не помешало актерам сойтись и оформить свои отношения. В этом браке родился сын Владимир.

Супругам приходилось несладко. Актеры ютились в общежитии, а затем переехали в проходную комнату коммуналки, где прожили 13 лет. Нонна Викторовна тащила на себе хозяйство, думала, где занять денег, занималась бытом. Тихонов же оставался безучастным. Ходили слухи, что в этот период артистка начала изменять своему супругу. Однажды Мордюкова пожаловалась матери на свою жизнь. Та ответила, что если она бросит мужа, то навсегда останется одна. Так и произошло.

После развода Нонна Викторовна так и не смогла обрести счастье в личной жизни. До преклонных лет актриса обвиняла бывшего мужа в своей горькой судьбе, а также в смерти их сына. Мордюкова и Тихонов помирились лишь в старости, когда актриса за все попросила у него прощения.