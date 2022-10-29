Печальное зрелище: внешность избранницы богатейшего мужчины на планете вызовет шок

Много лет богач Джефф Безос был женат на Маккензи Таттл, которая помогла ему сколотить гигантское состояние. У пары родилось трое сыновей, также они удочерили девочку из Китая. Однако в 2019 году супруги развелись – и вскоре стало известно, что у Безоса новая любовь – телеведущая Лорен Санчес.

Лорен 52 года. Она получила известность как ведущая развлекательных программ и новостных передач.

Также Лорен Санчес неоднократно снималась в кино – ее можно увидеть в культовом фильме «Бойцовский клуб».

У многих вызывает вопросы выбор новой «жены» Безоса, ведь Санчес злоупотребляет пластическими операциями. Впрочем, пара не обращает внимания на критику и выглядит очень счастливо.