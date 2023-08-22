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Печальное зрелище: тюрьма навсегда изменила одну из главных красавиц советского кино

22 августа 2023 15:45
Печальное зрелище: тюрьма навсегда изменила одну из главных красавиц советского кино

Звезда сама подписала себе приговор.

Татьяна Окуневская не понимала, за что ее полюбили зрители. Актриса считала, что не сыграла ничего выдающегося. Но это не помешало ей пополнить ряды главных красавиц советского кинематографа.

О привлекательной артистке мечтал сам Лаврентий Берия. И хоть знаменитость верность мужу Борису Горбатову не хранила, быть любовницей наркома внутренних дел СССР не захотела. По слухам, влиятельный воздыхатель ей этого не простил.

Впоследствии Татьяну Кирилловну обвинили в связях с иностранцами. Усугубить ситуацию могли и ее едкие высказывания о представителях власти. Итог один: звезду экрана отправили на 10 лет в лагеря. В заключении она провела шесть лет и за это время из роковой красотки превратилась в печальное зрелище.

Оказавшись на свободе, Окуневская пыталась реанимировать свою карьеру, но безуспешно. Ярких ролей ей не давали. Чтобы вернуть себе привлекательность, актриса решилась на пластику. Но операция привела к печальному исходу. Артистку заразили гепатитом С, от которого она через два с половиной года скончалась.

Печальное зрелище: тюрьма навсегда изменила одну из главных красавиц советского кино
Фото: Кадр из фильма «Горячие денёчки» (1935), кадр из фильма «Дом для богатых» (2000)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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