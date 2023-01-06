Печальное зрелище: канадец увеличил губы настолько, что они не смыкаются (фото)

В возрасте 5 лет Джонатан Дилан увидел куклу Кена, которая поразила его своей внешностью. В таком юном возрасте он уже решил, что ему необходимо выглядеть точно так же, как пластиковая игрушка, и спустя 20 лет впервые оказался на столе пластического хирурга.

С тех пор Джонатан не покидает кабинеты врачей. Он тратит примерно по 10 тысяч долларов в год на поддержание своего внешнего вида, а больше всего внимания уделяет губам. Звезда социальных сетей накачал их так сильно, что они больше не могут сомкнуться.

«Врач недавно сказал, что это стало опасно для здоровья, и отказался вкалывать очередную дозу. Но я не считаю, что они стали огромными. Нормальные губы», — признавался однажды Дилан.

О жизни Джонатан рассказывает в социальных сетях. Он регулярно публикует снимки, на которых делится результатами очередных процедур, и собирает многочисленную похвалу от поклонников. Также он сталкивается и с негативными комментариями, но, судя по отсутствию перемен в его жизни, не обращает на них внимание.