Печальное зрелище: фото из квартиры Асмус может вас расстроить

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус вместе с дочерью Настей осталась жить в их московской квартире. Артистка не скрывает свой быт от фанатов и старается делиться «домашними» снимками в социальных сетях, но некоторые кадры шокируют ее преданных поклонников.

Так, недавно в блоге артистки появился снимок, сделанный на ее кухне. На фотографии звезда экрана позирует за мраморным столом, красуясь аккуратной бежевой сорочкой.

Подписчики не оставили без внимания снимок кумира. В комментариях они отметили, каким пустым выглядит интерьер. По мнению фанатов, квартира выглядит совсем необжитой и холодной, как будто является не домом, а декорацией.

«Как-то пустовато», «Вы разве здесь не живете?» — пишут пользователи Сети.

При этом многие вспомнили и другие снимки из дома Асмус. Как оказалось, во всех подобных публикациях ее квартира выглядит похожим образом, однако во время жизни с Гариком Харламовым их общий дом был совсем другим.