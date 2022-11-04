Печально известная скандалистка: Маршалу не повезло с будущей «невесткой»

Сын Александра Маршала спровоцировал слухи о романе со звездой Сети. Артем Миньков сделал репост в соцсетях фотографии блогера Mia Boyka, которая позировала с его отцом, знаменитым артистом.

«Получается, что познакомилась со свекром», — подписал кадр молодой человек.

Ни сам Артем, ни Mia не стали комментировать вопросы о своих отношениях, которыми их завалили поклонники. А некоторые из них уже отметили, что Маршалу сильно не повезло с будущей «невесткой». Mia Boyka известна не только как блогер-миллионник и певица, но и как скандалистка. Например, на одном из шоу она поспорила с коллегой Маршала — Ларисой Долиной. Артистку возмутил сленг звезды молодежи, которая заявила, что участник проекта «затащил песню». Певица посоветовала девушке правильно использовать богатства русского языка.

В отличие от Вали Карнавал, у которой тоже был конфликт с Долиной, Mia себя в обиду не дала. Boyka подчеркнула, что время меняется, поэтому для многих современных зрителей авторитетом является она, а не народная артистка.

Кроме того, блогер настроила против себя фанатов корейской группы BTS, когда неправильно произнесла название коллектива в эфире развлекательного шоу. А позже Boyka и вовсе пренебрежительно заявила, что не одобряет поклонников k-pop или аниме. Кроме того, девушка часто выясняет отношения с коллегами-блогерами, например, с Диной Саевой.