Печально: эти 4 знака Зодиака разводятся чаще остальных

Развод - одно из самых болезненных событий в жизни человека. Осознание того, что на смену былой любви в лучшем случае пришло равнодушие, в худшем - ненависть, расстраивает и угнетает. Предугадать, какие пары будут жить долго и счастливо, а какие - расстанутся, практически невозможно. Однако астрологи перечислили знаки зодиака, которые разводятся чаще своих соседей по гороскопу.

Дева

Представители земного знака очень часто рушат отношения собственными руками. Дело в том, что на протяжении всей своей жизни Девы создают у себя в голове идеал семьи. Они до мелочей продумывают, кто в паре берет на себя те или иные обязанности, в каких местах будет проходить совместный отпуск, когда стоит завести детей… Одним словом, Девы расписывают свою семейную жизнь на годы вперед и ужасно расстраиваются, когда все идет вразрез с их идеальными представлениями.

В итоге все завершается разрывом.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, очень свободолюбивы. Даже вступая в брак, они стремятся сохранить максимум былой независимости. Уроженцы огненного знака хотят, чтобы вторая половинка приняла их особенности и позволила проводить вне дома столько времени, сколько Стрелец пожелает. Но редкий избранник или избранница смирится с тем, что вторая половинка то и дело исчезает.

Очень скоро в этой паре начинаются скандалы, которые приводят к закономерному итогу - расставанию.

Козерог

Козероги упрямы. На этом, собственно, можно было бы поставить точку - представители земного знака могут искренне любить свою вторую половинку, но если та потребует переступить через свои принципы, Козерог, скорее всего, наотрез откажется. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, не готовы уступать и идти на компромиссы, что становится причиной многочисленных ссор.

Неудивительно, если рано или поздно партнеры в этом союзе решат расстаться, чтобы не изводить друг друга постоянными конфликтами.

Водолей

Подобно Стрельцу, уроженцы воздушного знака очень ценят свою свободу. Даже вступив в законный брак, Водолеи хотят иметь возможность поступать так, как им вздумается, не спрашивая совета у своей второй половинки. Разумеется, такое положение дел не устраивает партнера, который хочет, чтобы с его мнением считались.