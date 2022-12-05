Печальная судьба Гриши: что случилось с капитаном команды «Дети лейтенанта Шмидта» из КВН

Еще в институте Григорий Малыгин собрал команду единомышленников, обожающих юмор и миниатюры, и назвал свой коллектив «Люкс». Позже будущий артист увлекся КВН и вошел в состав команды «Дети лейтенанта Шмидта».

Талантливый импровизатор Гриня, как его называли в команде, уверенно вел своих ребят к победам. Малыгин переехал в столицу и стал участвовать в различных программах и сниматься в кино.

Артист был женат дважды. В первом браке родилась дочь Кристина, а во втором сын Артур. Увы, дети рано лишились своего отца.

В 2012 году жизнь Григория Малыгина трагически оборвалась. Звезду избили и ограбили неизвестные. Долгое время артист восстанавливался, но травмы дали о себе знать – Малыгин умер от разрыва тромба, ему было 42 года.