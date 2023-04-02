Печальная судьба: что на самом деле случилось со львом Васей из «Полосатого рейса»

Комедия «Полосатый рейс» прославилась не только благодаря блестящему актерскому составу и остроумному сценарию, но и из-за множества четвероногих артистов. Львы, шимпанзе и другие экзотические животные стали главными звездами фильма, а больше всех был известен лев Василий.

Сразу же после выхода фильма среди зрителей начал распространяться слух, будто Василия убили прямо на съемках картины. Якобы он не хотел пить снотворное для одной из сцен, поэтому дрессировщики, работавшие над «Полосатым рейсом», решили просто его застрелить.

Поклонники картины были шокированы этими слухами. Долгие годы они были уверены, что создатели фильма отличались крайней жестокостью и ради эпизода смогли лишить животное жизни. На самом деле эта история оказалась чистым вымыслом. Лев действительно не хотел есть снотворное, поэтому его усыпили специальным дротиком. А после работы над фильмом он уже в статусе всесоюзной кинозвезды отправился в свой родной Ленинградский зоопарк, где прожил до конца жизни.