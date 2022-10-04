Печальная правда об Илье из «Девчат»: из-за чего Рыбников возненавидел Румянцеву

В фильме «Девчата» герой Николая Рыбникова влюбился в Тосю, роль которой исполнила Надежда Румянцева. Но за кадром у актеров была не пылкая любовь, а ненависть. Рыбников считал, что Румянцева незаслуженно попала в фильм, а Тосю должна была сыграть его жена, актриса Алла Ларионова.

Николай Рыбников еще до знакомства невзлюбил Румянцеву, а на съемках он смотрел на актрису свысока и открыто называл ее выскочкой.

«Рыбников небрежно относился к своей роли, не очень серьезно, а когда увидел, что Надя выходит на первый план, а он на втором плане, то еще больше обозлился», — рассказал в программе «Центральное телевидение» Вилли Хштоян, муж Надежды Румянцевой.

Но несмотря на постоянные пререкания, на экране талантливые актеры смогли воплотить трогательную историю любви, в которую поверили миллионы зрителей.