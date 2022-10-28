Печальная особенность: эти 3 знака Зодиака всегда возвращаются к бывшим

После расставания кто-то удаляет бывшего партнера из друзей и блокирует все его аккаунты. Кто-то, напротив, продолжает следить за жизнью экс-избранника с помощью социальных сетей. Нередко это приводит сначала к мыслям на тему “А может быть, мы погорячились?”, а потом и к воссоединению. По наблюдениям астрологов, такой сценарий характерен для некоторых знаков зодиака. Вместо того, чтобы искать себе нового нового партнера, они постараются вернуть прежнего.

Рак

Представители водного знака - натуры романтичные и чувствительные. Даже если расставание с партнером было обоюдным и взвешенным решением, для Раков это все равно становится огромным стрессом. Долгое время он в принципе не может смотреть на кого-то еще и предается ностальгии по ушедшим отношениям. Одиночество становится для Рака настоящим испытанием - он испытывает потребность любить кого-то и заботиться о нем, но новые связи его пугают, а старые отношения он никак не может отпустить.

В итоге уроженцы знака часто принимают решение вернуть своего бывшего - и, как правило, у него это получается.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, обладают сложным и неуживчивым характером. Кроме того, они консерваторы до мозга костей - с трудом принимают все новое и по возможности стараются придерживаться старых добрых, проверенных временем людей. Расставшись с любимым человеком, Девы быстро понимают, что не хотят снова проходить путь притирки друг к другу с кем-то другим. Поэтому они активно стараются вернуть бывшего, постоянно попадаются ему на глаза, предлагают помощь и поддержку, доказывая, насколько они незаменимы.

В итоге экс-партнер сдается под таким усердным напором и возвращается к Деве.

Рыбы

Эмоциональным Рыбкам переживать расставание крайне непросто. Они болезненно переносят разрыв с человеком, с которым у них была крепкая духовная связь. Поэтому спустя время они обязательно постараются ее восстановить. Рыбки будут посылать бывшему партнеру сигналы о том, что были бы не прочь начать все с чистого листа. Они постараются шаг за шагом вернуть утраченное доверие, показывают, что готовы измениться или пойти на компромисс. А самое главное, если эти усилия приносят свои плоды, Рыбы действительно сдерживают свое слово.