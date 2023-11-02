Печальная новость: Новиков решился на признание, которое разобьет сердца фанатов «Трех аккордов»

Программа «Три аккорда» выходит в эфир с 2014 года. В отличие от многих музыкальных телешоу, в эфире передачи звучат городские романсы, образцы авторской песни, хиты кинофильмов. Много лет постоянным членом жюри проекта являлся Александр Новиков.

Шансонье получил новую волну популярности благодаря программе. После выхода передачи многие познакомились с творчеством артиста и начали слушать его музыку. Певец неоднократно выступал на одной сцене вместе с конкурсантами, исполняя пронзительные композиции, трогающие зрителей до слез. Строгий судья честно комментировал номера участников и порой отпускал довольно жесткие комментарии.

Однако с февраля 2023 года исполнитель объявил, что прекращает участие в развлекательных программах и в праздничных концертах. Новиков пояснил, что все дело в непростых временах. Артист считает, что сейчас абсолютно неуместно веселиться на ТВ. Поклонникам лишь остается надеяться, что однажды Александр Новиков вернется на экраны.