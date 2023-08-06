Пчела из «Кривого зеркала» уменьшился в два раза: теперь другой человек

Александр Морозов долгое время отказывался от похудения. Артист не скрывает: ему было лень. Да и Евгений Петросян уверял Пчелу из «Кривого зеркала», что без лишних кило он станет не мил зрителям. Но после одного случая юморист понял, что собственная жизнь ему дороже всенародной любви.

Однажды актер чуть не погиб из-за внутреннего кровотечения. Врачам чудом удалось откачать звезду. Вернувшись с того света, Морозов понял, что если не изменит образ жизни, то погубит себя. Актер отказался от вредных привычек и сделал гастрошунтирование.

С помощью этой операции знаменитости удалось быстро похудеть. И теперь зрители не сразу узнают ставшего в два раза меньше Морозова. Актер выглядит словно другой человек — этого он и добивался.

Комик не видит ничего постыдного в том, что привел себя в форму благодаря хирургическому вмешательству. Он уверен, что по этому пути пошли многие селебрити, но далеко не все готовы в этом сознаваться. По словам Морозова, большинство звезд предпочитают нагло лгать поклонникам о том, что похудели при помощи диет и спорта.