Павлик из кинохита «Дайте жалобную книгу» женился по приказу: как так вышло

Александру Ленькову приходилось часто играть нескладных парней, и зрителям он казался очень трогательным и наивным юношей. А всесоюзную славу ему принесла маленькая, но яркая роль музыканта Павлика в лирической комедии «Дайте жалобную книгу».

Но, несмотря на свой образ, актер был очень серьезным и ответственным мужчиной. На протяжении всей своей жизни он хранил верность одной женщине. С Еленой он познакомился всего лишь в 11 лет, и с тех пор они не расставались. Детская влюбленность переросла в настоящие взрослые отношения. Однако пара не спешила идти в ЗАГС.

Однажды избранница Александра позвонила ему, почти рыдая, и рассказала о диалоге с матерью. Дело в том, что взрослая женщина переживала из-за незамужней дочери и буквально приказала молодым жениться. Артист в то время был еще студентом и не на шутку испугался такой ответственности. Но любовь к девушке была слишком сильна, и он смело ответил: «Раз мама велела, значит, будет свадьба!»