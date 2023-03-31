Павла Буре не узнать: что сотворила с первым холостяком нулевых семейная жизнь

В 90-е Павел Буре по прозвищу Русская ракета был не просто звездой мирового хоккея. Он стал настоящим секс-символом и мечтой миллионов поклонниц. Однако Павел не торопился сковывать себя узами брака и наслаждался статусом холостяка. Буре крутил романы с самыми топовыми красотками страны. Он встречался с теннисисткой Анной Курниковой, от которой тогда сходил с ума весь мир. Говорили, что пара вот-вот узаконит свои отношения, но этого не произошло. Анна повстречала Энрике Иглесиаса и «пропала», а Павел продолжил заводить романы.

Хоккеист начал встречаться с Ириной Салтыковой. Но эти отношения разрушили навязчивые фанатки Павла, которые не давали ему прохода. Следующей пассией Буре стала модель Евгения Лапова, однако долго пара не продержалась вместе.

Свое счастье Павел обрел с Алиной Хасановой, которую взял в жены.

Она тоже была моделью, однако бросила это ремесло ради семьи. Вместе с ней Буре остепенился и превратился в образцового мужа и отца. Супруги воспитывают троих детей.

Сегодня Павлу 52 года, но от его былой красоты не осталось и следа. Он сильно располнел, обрюзг и обзавелся мешками под глазами. С одной стороны, семейная жизнь утихомирила рокового сердцееда, а с другой — изменила его внешность до неузнаваемости.