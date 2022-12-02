Павел Прилучный станет отцом в третий раз: подробности вас точно удивят

Павла Прилучного можно поздравить со знаменательным событием. Уже в мае следующего года он снова станет отцом.

В Сеть просочилась информация о беременности возлюбленной звезды «Закрытой школы» — актрисы Зепюр Брутян. После возвращения из отпуска, который супруги провели в Дубае, они отправились в клинический госпиталь Лапино в Москве, где побывали на приеме у врача-гинеколога.

«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель», — заявил инсайдер журналистам портала «СтарХит ». Также источник поведал о том, что в клинику Прилучный и Брутян приехали не в первый раз: актер всегда сопровождает свою любимую жену, с которой не спускает глаз. К счастью, беременность артистки протекает легко.

К слову, для Зепюр это будет первый ребенок, а вот для Павла уже третий. Бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце, подарила ему сына Тимофея и дочь Мию, с которыми артист поддерживает близкое общение и после развода с их матерью.