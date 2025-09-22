Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Спустя 17 лет после выхода последней книги саги «Сумерки» Стефани Майер готова вернуться в Форкс. В интервью на Good Morning America автор намекнула, что у нее есть планы на будущее Беллы и Эдварда, и даже готова переписать оригинальные книги.

Что известно?

Майер призналась, что для нее история Беллы и Эдварда не закончена — она просто «заморожена» на моменте, где завершился «Рассвет». У автора уже есть наброски и планы для новых романов о главных вампирах всех времен.

Если она не успеет их написать, то обещает передать черновики для публикации после своей смерти. Кроме того, Майер не прочь отредактировать и оригинальную тетралогию, поскольку считает, что стала «лучшим писателем» за эти 20 лет.

Почему это идеальное продолжение?

В отличие от многих сиквелов, которые выходят по меркантильным соображениям, Майер действительно вдохновлена своими персонажами.

Уже в 2020 году она выпустила «Солнце полуночи» — пересказ первой книги с точки зрения Эдварда, который стал бестселлером. Это доказывает, что аудитория по-прежнему жаждет новых историй из вселенной «Сумерек».

Что это значит для экранизаций?

Netflix уже работает над анимационной адаптацией «Солнца». Если Майер действительно напишет продолжение, шансы на полноценный ребут с участием Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт резко возрастут.

Актеры не раз выражали теплые чувства к своим персонажам, и возвращение в роли повзрослевших Калленов стало бы идеальным ностальгическим событием.

Пока это лишь намеки, но фанаты уже могут начинать надеяться. Мир соскучился по тихим вампирским драмам в противовес мрачному фэнтези. И кто знает — возможно, совсем скоро мы снова услышим «Bella’s Lullaby» в кинотеатрах.

