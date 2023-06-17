Пастух из «Кодекса чести» исчез шесть лет назад: сегодня его не узнать

Игорь Васильевич родился в Беларуси, в семье, которая посвятила себя медицине. И родители мальчика совершенно не хотели видеть его в творческой профессии. Отец с матерью до последнего уговаривали сына выбрать что-то более серьезное. Игорь даже сделал вид, что сдался и решил пойти на юридический. Но специально не сдал вступительные экзамены и отправился в Москву, чтобы осуществить свою мечту о сцене.

Юноша оказался настолько талантлив, что его приняли сразу в несколько учебных заведений. Он же решил, что будет учиться в Щукинском. Много лет актер полностью посвящал себя театру, ведь начал играть еще будучи студентом. Потом с заметным успехом стал сниматься в кино. Его любила не только сцена, но и камеры. Поэтому можно сказать, что Лагутин блистал в любом амплуа.

А кроме того, актер был счастлив в браке. Он познакомился с будущей женой Оксаной, тоже актрисой, еще в вузе. И по сей день супруги вместе. В браке родились сын Арсений и дочь Дарья. И, казалось, Игорю всегда будет сопутствовать удача. Но внезапно 6 лет назад он оборвал свою кинокарьеру и пропал с киноэкранов.

Глядя на него сейчас, становится понятной причина этого поступка. Возраст так плохо сказался на его внешности (актер постарел, появились морщины и седина), поэтому о работе в кино пришлось попросту забыть. Ему остается только играть в театре, где толстый слой грима и удаленность сцены помогут скрыть недостатки внешности.