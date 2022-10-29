Пассажиры сворачивают головы: внешность самой красивой в мире стюардессы вас восхитит

24-летняя Мейбел Гу работала обычной стюардессой авиакомпании AirAsia, пока однажды ее украдкой не сфотографировал пассажир, который поделился снимком в своих соцсетях. Фото быстро стало вирусным и собрало тысячи лайков – пользователи Сети отметили красоту и утонченность девушки. Некоторых смутило, что снимок стюардессы опубликовали без ее ведома. Правда, Мейбел на пассажира не обижается.

Девушка относится к ситуации спокойно.

Из-за внезапной популярности количество подписчиков Мейбел в соцсетях резко возросло – и теперь за красавицей-стюардессой следят почти триста тысяч поклонников, и она нередко публикует свежие снимки.

К сожалению многих мужчин, сердце Мейбел Гу несвободно – у нее есть молодой человек. Также известно, что девушка много путешествует – благо, профессия позволяет.