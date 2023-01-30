Пассажир «Титаника» повторил судьбу Джека и выжил: не поверите, как ему это удалось

Любая масштабная катастрофа уносит в одночасье тысячи жизней. Но в каждой трагедии бывают и счастливые исключения. Это доказал шеф-пекарь Чарльз Джоуин, чудом выживший при крушении «Титаника». Он отчасти повторил судьбу Джека Доусона из картины Джеймса Кэмерона, однако мужчине повезло больше, чем персонажу Леонардо ДиКаприо. К тому моменту, когда пришла помощь, Чарльз уже несколько часов находился в ледяной воде, но, в отличие от Джека, оставался жив.

Что же ему помогло продержаться все это время? Ответ прост: алкоголь. Когда «Титаник» пошел ко дну, Чарльз действовал решительно. Джоуин снабдил своих подчиненных запасом продуктов и отправил их к шлюпкам. Но когда пассажиры отчаянно боролись за свою жизнь, пекарь смирился со скорой смертью и поэтому мертвецки напился.

Алкоголь сделал организм Чарльза более восприимчивыми к холоду. Также напиток «отключил» панику, поэтому мужчина смог спокойно дрейфовать по воде. В итоге это спасло жизнь пекаря. Но случай Джоуина — исключение, ведь многие в ту роковую ночь пытались разогреться алкоголем, но это не помогло им выжить.