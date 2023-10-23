Паспортистка отказалась записывать имя Нонна: вот как Мордюкову звали на самом деле

Нонна Мордюкова — одна из лучших советских актрис 20-го века. История звезды окутана тайной. Она приехала в Москву из маленького села и сумела построить карьеру только за счет собственного таланта. Большинство поклонников даже не подозревали, что артистку на самом деле звали иначе.

Матерью будущей актрисы была активистка Ирина Зайковская. Отец девочки Александр Афоничев погиб еще до ее рождения в катастрофе на железной дороге. Ирина вышла замуж за другого. Виктор Мордюков не только принял ее с будущим ребенком, но и официально удочерил малышку.

Мать Мордюковой хотела назвать девочку Нонной в честь своей подруги. Но паспортистка наотрез отказалась записывать имя, которое не указано в именных книгах. Вместо этого она предложила свой вариант — Ноябрина. Если сложить первый и последний слог, то получится практически такое же имя, которое Ирина и планировала дать девочке. Так актриса официально стала Ноябриной Викторовной Мордюковой.