Паспарту из шоу «Форт Боярд» отхватил яркую женщину: рост помехой не стал (фото)

Андре Буше в роли Паспарту стал звездой популярного шоу «Форт Боярд». Импозантный карлик добился того, что под силу не каждому статному мачо. Он не только построил успешную карьеру на телевидении, но и женился на эффектной красотке.

С будущей супругой Буше познакомился, когда приехал в гости к другу. Эта история точно сгодится для сюжета романтического фильма. Во время парковки своего автомобиля телеведущий вдруг увидел на балконе приятеля очаровательную женщину — и тут же влюбился.

Чувства оказались взаимными — Патрисия была очарована Паспарту.

Маленький рост нисколько ее не смутил. При знакомстве яркая блондинка обратила внимание на потрясающе красивые глаза Буше и его неповторимую харизму.

Супруги счастливы вместе больше 13 лет. Детей за это время у пары не появилось, зато возлюбленные души не чают в любимой кошке породы манчкин, которую берут с собой в каждое путешествие.