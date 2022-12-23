Паспарту из шоу «Форт Боярд» много лет счастлив с высокой женой: вот как она выглядит

Андре Буше с первых эпизодов шоу «Форт Боярд» стал международной звездой. Тысячи поклонников по всему миру следили за Паспарту, который помогал участникам приключенческого проекта, но мало кто из них догадывался, как сложилась его личная жизнь.

Как оказалось, свою вторую половинку Буше встретил совершенно случайно. Однажды он приехал в гости к другу и увидел на его балконе незнакомку, пока парковал автомобиль. Артист в ту же секунду влюбился в девушку, которую звали Патрисия. Ему удалось очаровать новую знакомую за один вечер, и спустя некоторое время они стали мужем и женой и с тех пор живут вместе.

Андре старается не привлекать внимание к своей личной жизни. Известно, что у супругов нет детей, компанию во всех путешествиях им составляет их кот породы манчкин, а свободное время он посвящают собственной музыкальной группе. Фотографии его семьи лишь изредка появляются в СМИ и всегда привлекают повышенное внимание публики. Как отмечают поклонники, они очень рады за кумира и желают ему только счастья с избранницей.