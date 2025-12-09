Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)

Что если культовые советские фильмы, которые мы так любим с детства, были бы созданы в Голливуде? Представьте знакомые истории, но с лицами мировых звезд. Это же интересно – поместить голливудских актеров в наши родные, душевные сюжеты и посмотреть, что получится.
И сейчас у вас есть удивительная возможность взглянуть на классику под новым, непривычным углом. Как бы сыграла ту или иную роль зарубежная знаменитость? Получилось бы так же смешно, трогательно и узнаваемо? Давайте проверим.
Перед вами подборка культовых советских картин, где главные роли исполняют голливудские актеры.
«Полосатый рейс»
Курьезная и хаотичная история о том, как буфетчик, выдавший себя за дрессировщика, вынужден работать на корабле, перевозящем груз диких хищников – тигров и львов.
«Девчата»
Молодая и наивная повариха приезжает работать в суровый таежный леспромхоз, где ее жизнелюбие и принципы сталкиваются с бытом и характерами местных работяг, особенно с одним заносчивым бригадиром.
«Высота»
История о бригаде монтажников-верхолазов, строящей доменную печь, и о сложных, противоречивых отношениях между героями.
«Дело было в Пенькове»
Драматическая история любви председателя колхоза и приехавшей специалистке-зоотехнике, которая разворачивается на фоне послевоенной деревенской жизни с ее бытом, трудностями и предрассудками.
«Человек-амфибия»
Фантастическая драма о юноше Ихтиандре, которому в детстве пересадили жабры акулы, чтобы спасти жизнь. Обретя способность жить под водой, он становится изгоем на суше и сталкивается с человеческой жестокостью и жадностью.
«Мимино»
Душевная история о добродушном пилоте из маленькой грузинской деревни, который мечтает о больших самолетах и отправляется в Москву, где его простодушие и жизненная мудрость помогают ему в самых нелепых ситуациях.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Безумная комедия, в которой из-за поломки машины времени управдом и инженер переносятся в эпоху Ивана Грозного, а сам царь оказывается в советской Москве, что приводит к череде невероятных и смешных недоразумений.
Ранее мы писали: Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте