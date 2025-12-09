Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)

Приглашаем на дискуссию в комментариях, кто же смотрится наиболее органично.

Что если культовые советские фильмы, которые мы так любим с детства, были бы созданы в Голливуде? Представьте знакомые истории, но с лицами мировых звезд. Это же интересно – поместить голливудских актеров в наши родные, душевные сюжеты и посмотреть, что получится.

И сейчас у вас есть удивительная возможность взглянуть на классику под новым, непривычным углом. Как бы сыграла ту или иную роль зарубежная знаменитость? Получилось бы так же смешно, трогательно и узнаваемо? Давайте проверим.

Перед вами подборка культовых советских картин, где главные роли исполняют голливудские актеры.

«Полосатый рейс»

Курьезная и хаотичная история о том, как буфетчик, выдавший себя за дрессировщика, вынужден работать на корабле, перевозящем груз диких хищников – тигров и львов.

«Девчата»

Молодая и наивная повариха приезжает работать в суровый таежный леспромхоз, где ее жизнелюбие и принципы сталкиваются с бытом и характерами местных работяг, особенно с одним заносчивым бригадиром.

«Высота»

История о бригаде монтажников-верхолазов, строящей доменную печь, и о сложных, противоречивых отношениях между героями.

«Дело было в Пенькове»

Драматическая история любви председателя колхоза и приехавшей специалистке-зоотехнике, которая разворачивается на фоне послевоенной деревенской жизни с ее бытом, трудностями и предрассудками.

«Человек-амфибия»

Фантастическая драма о юноше Ихтиандре, которому в детстве пересадили жабры акулы, чтобы спасти жизнь. Обретя способность жить под водой, он становится изгоем на суше и сталкивается с человеческой жестокостью и жадностью.

«Мимино»

Душевная история о добродушном пилоте из маленькой грузинской деревни, который мечтает о больших самолетах и отправляется в Москву, где его простодушие и жизненная мудрость помогают ему в самых нелепых ситуациях.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Безумная комедия, в которой из-за поломки машины времени управдом и инженер переносятся в эпоху Ивана Грозного, а сам царь оказывается в советской Москве, что приводит к череде невероятных и смешных недоразумений.

