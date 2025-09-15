«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

Ночь в Лос-Анджелесе прошла под шум аплодисментов и звон хрустальных бокалов. «Эмми» снова расставила акценты в телемире и даже переписала собственную книгу рекордов — чего до церемонии не прогнозировал, кажется, никто.

Самый громкий триумф достался «Киностудии». Сет Роген устроил личный бенефис: актёр, режиссёр, сценарист и продюсер — и во всех четырёх ипостасях с наградой в руках. Его сериал собрал в общей сложности 13 статуэток и превзошёл прошлогодний рекорд «Медведя».

«Я реально смущён тем, как сильно меня это радует», — признался Роген со сцены, и публика его прекрасно поняла.

Не отставал и драматический лагерь. Победителем в главной категории стала медицинская драма «Больница Питт», а Ноа Уайли наконец получил «Эмми» за лучшую мужскую роль — спустя почти тридцать лет после своих первых номинаций за «Скорую помощь».

Но самым трогательным моментом вечера стало выступление 15-летнего Оуэна Купера из «Переходного возраста». Он стал самым юным лауреатом за последние сорок лет и сказал со сцены:

«Это просто нереально… Пару лет назад я был никем, а теперь стою здесь».

Его коллега и соавтор Стивен Грэм тоже не ушёл без награды, а сам мини-сериал в итоге собрал шесть главных статуэток.

Сюрпризов хватало на всех фронтах: Кристин Милиоти утащила приз за «Пингвина», а в категории комедий отметились и ветераны вроде Джин Смарт, и новые имена. Но именно «Киностудия» и «Переходный возраст» сделали эту ночь исторической.

Ранее мы писали: Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь