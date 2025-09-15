Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

15 сентября 2025 09:38
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

Главные триумфаторы — мета-комедия о киношниках и безысходный драматический детектив.

Ночь в Лос-Анджелесе прошла под шум аплодисментов и звон хрустальных бокалов. «Эмми» снова расставила акценты в телемире и даже переписала собственную книгу рекордов — чего до церемонии не прогнозировал, кажется, никто.

Самый громкий триумф достался «Киностудии». Сет Роген устроил личный бенефис: актёр, режиссёр, сценарист и продюсер — и во всех четырёх ипостасях с наградой в руках. Его сериал собрал в общей сложности 13 статуэток и превзошёл прошлогодний рекорд «Медведя».

«Я реально смущён тем, как сильно меня это радует», — признался Роген со сцены, и публика его прекрасно поняла.

«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

Не отставал и драматический лагерь. Победителем в главной категории стала медицинская драма «Больница Питт», а Ноа Уайли наконец получил «Эмми» за лучшую мужскую роль — спустя почти тридцать лет после своих первых номинаций за «Скорую помощь».

Но самым трогательным моментом вечера стало выступление 15-летнего Оуэна Купера из «Переходного возраста». Он стал самым юным лауреатом за последние сорок лет и сказал со сцены:

«Это просто нереально… Пару лет назад я был никем, а теперь стою здесь».

«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

Его коллега и соавтор Стивен Грэм тоже не ушёл без награды, а сам мини-сериал в итоге собрал шесть главных статуэток.

Сюрпризов хватало на всех фронтах: Кристин Милиоти утащила приз за «Пингвина», а в категории комедий отметились и ветераны вроде Джин Смарт, и новые имена. Но именно «Киностудия» и «Переходный возраст» сделали эту ночь исторической.

Ранее мы писали: Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь

Фото: Legion-Media, сериал «Киностудия»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше Читать дальше 15 сентября 2025
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине «Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине Читать дальше 15 сентября 2025
Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии Читать дальше 15 сентября 2025
«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно «Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно Читать дальше 14 сентября 2025
«Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон «Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон Читать дальше 14 сентября 2025
Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Читать дальше 14 сентября 2025
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история «Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Читать дальше 12 сентября 2025
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Читать дальше 12 сентября 2025
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше