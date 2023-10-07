Партнерша Абдулова и любимица публики: куда пропала звезда «Двух судеб» после смерти сына

Сниматься в кино Ольга Понизова начала еще будучи школьницей. Юную девушку с большими глазами приметили режиссеры, пригласив ее в картину «Не сошлись характерами». А уже вскоре молодая звезда стала партнершей Александра Абдулова в ленте «Грех. История страсти».

Настоящую известность ей принесла главная роль в фильме «Все будет хорошо». Ее Оля казалась простой и понятной даже со всеми своими противоречивыми поступками, поэтому тут же превратилась в народную любимицу. К моменту премьеры картины в 1995 году Понизова уже стала мамой.

Актриса не скрывала, что появление сына Никиты стало главным событием в ее жизни. Она души не чаяла в ребенке, добровольно ушла в длительный декрет, чтобы сосредоточиться на его воспитании. Триумфально вернуться в российский кинематограф у звезды не получилось: ее последней яркой ролью остается героиня из телесериала «Две судьбы». После этого Понизовой предлагали лишь эпизодических персонажей.

Актриса не жаловалась на отсутствие работы. Спокойно она перенесла и развод с мужем, режиссером Андреем Челядиновым. Все свои надежды она связывала лишь с сыном. Но в 2015 году 19-летний парень трагически погиб в автокатастрофе.

Это событие разделило жизнь Понизовой на до и после. Она отказалась от любого общения с друзьями и коллегами, пропала с экранов. Поговаривают, что актриса ушла в монастырь, ведь о ее дальнейшей судьбе так ничего и не было известно.