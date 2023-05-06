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Парня травили в школе из-за алопеции, а теперь он мечта девчонок: поразительное перевоплощение

6 мая 2023 18:15
Парня травили в школе из-за алопеции, а теперь он мечта девчонок: поразительное перевоплощение

Юноша решился на сложную процедуру.

Леша как никто другой знает, что такое быть жертвой травли. В седьмом классе у мальчика обнаружили алопецию — вскоре он полностью облысел.

Врачи разводили руками и говорили матери ребенка лишь одно: ему нужно научиться жить без волос. Между тем парень страдал от комплексов и насмешек со стороны сверстников, ведь у него не было не только пышной шевелюры, но даже бровей.

Когда юноше исполнилось 13 лет, мама посоветовала ему сделать татуаж бровей. Леша попал к Елене Нечаевой, работающей в волосковой технике. Известному мастеру удалось кардинально преобразить своего клиента.

Парня травили в школе из-за алопеции, а теперь он мечта девчонок: поразительное перевоплощение

Теперь Леша стал мечтой девчонок — его перевоплощение поразит любого. В соцсетях есть видео, на котором парень запечатлен до и после процедуры. Ролик собрал массу восхищенных комментариев.

«Очень красивый парень. Глаза в самую душу», «Мальчик очень красивый. У него впереди много побед. В том числе и завоевание женских сердец», «Леша, ты красавчик», — пишут интернет-пользователи.

Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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