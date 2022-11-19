Парни прохода не дают: красота дочери Климовой вызывает восхищение

Екатерина Климова не только успешная актриса, но и многодетная мама. У артистки четверо детей – Елизавета, Матвей, Корней и Изабелла.

Старшая дочь Лиза родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Климова признается, что первый ребенок дался ей очень тяжело, ведь актриса была слишком молода и неопытна. Сейчас Елизавете 20 лет.

Девушка не захотела идти по стопам мамы и выбрала факультет журналистики МГУ. Поступить в престижный вуз звездной наследнице помогла хорошая учеба в школе.

Многие отмечают, как похорошела юная Лиза и как сильно она похожа на свою красавицу-мать. У девушки такой же пронзительный взгляд и изящные черты лица. Правда, последнее время Елизавета предпочитает блонд своему естественному каштановому оттенку волос.