Парику нашлась замена: вернувшийся на экраны Малахов вновь преобразился

Андрей Малахов не перестает снабжать публику все новыми поводами для пересудов. Одна из самых обсуждаемых тем в медийном пространстве в последнее время — прическа телеведущего, вернее, его парик.

Звезда экрана не подтверждал слухи о том, что начал носить этот аксессуар, однако многие уверены в том, что это правда. Интернет-пользователи полагают, что Малахов серьезно болен, из-за чего лишился своих некогда густых волос. Поскольку пышные локоны считались визитной карточкой знаменитости, тот якобы решил, что не может с лысиной засветиться на публике. В результате Малахов приобрел себе парик, который, как отмечают многие, смотрится слишком неестественно.

Теперь же телеведущий вновь преобразился. Вернувшийся на экраны после перерыва Малахов нашел замену парику в виде небольшой накладки из волос. Об этом, приводя в качестве доказательства новое фото звезды со съемочной площадки, сообщил Telegram-канал «Немалахов ». Андрей же продолжает хранить молчание, чем лишь подогревает интригу.