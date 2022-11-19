Парикмахер срезал длинные волосы парня и результат поразил: из скромняги в красавца

У 19-летнего парня по имени Феникс была тяжелая судьба. В школе молодой человек весил 115 килограммов и был жертвой постоянных насмешек одноклассников. Но в 2018 году юноша решил кардинально поменять свою жизнь.

Феникс сел на строгую диету и стал заниматься в спортзале под руководством персонального тренера. Результат был ошеломляющим: минус 45 килограммов.

Но и на этом парень не остановился – он пришел к известному парикмахеру Кристоферу Хопкинсу за преображением.

Хопкинс специализируется на стрижках для людей старше 40 лет, но история Феникса его тронула. Парикмахер отрезал длинные волосы парня, убрал длину с боков и затылка, оставив игривые волны на макушке. Модная стрижка освежила лицо Феникса и сделала более заметными его привлекательные черты лица – и скромный парень превратился в настоящего красавчика.