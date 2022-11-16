Парики «под пуделя» и «голые» платья: за что над Аллегровой смеются до сих пор (фото)

Возраст не помеха для любви к вызывающим нарядам. Судя по всему, именно так решила Ирина Аллегрова. В Сети гуляет огромное количество фотографий артистки, на которых она запечатлена в образе «шальной императрицы».

Обнажить грудь на публике или примерить «голое» платье — это для певицы обычное дело. Звезда не стесняется своей фигуры и не считает нужным скрывать ее достоинства и недостатки. К тому же знаменитость не выходит в свет без париков «под пуделя», давно ставших ее визитной карточкой. В свое время Аллегрова призналась, что лишилась волос из-за неудачного окрашивания, после чего и начала использовать накладки.

Как бы 70-летняя Ирина Александровна ни старалась выглядеть молодо и привлекательно, у нее ничего не выходит. Исполнительница стала объектом для насмешек хейтеров, которые рекомендуют ей вспомнить о своем возрасте и прекратить вести себя так, будто ей 20 лет. При этом многие помнят, что когда Аллегрова только начинала свою карьеру, то отдавала предпочтение совсем другому имиджу. Поклонники считают, что артистка напрасно отказалась от прежнего стиля.