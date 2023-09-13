Парик Нетребко сполз в самый неподходящий момент: разоблачающие кадры уже в Сети

Анна Нетребко побывала в шкуре Андрея Малахова. Артистка не смогла скрыть тот факт, что носит парик, и дала всем повод говорить о страшной болезни.

Разоблачающие кадры появились в социальных сетях. Ранее певица жаловалась на плохое самочувствие. Чтобы избежать лишних разговоров, она сразу назвала причину недомогания. Якобы частая смена часовых поясов из-за гастролей делает свое дело. Приехав в Германию из Италии, знаменитость записала новое видео, где парик с ее головы сполз в самый неподходящий момент.

Интернет-пользователи заподозрили, что накладка из волос и проблемы со здоровьем звезды связаны между собой. Появились слухи о том, что из-за опасного недуга Нетребко лысеет, что и пытается скрыть. Но исполнительница уточнила: парик нужен для образа леди Макбет, а вовсе не для того, чтобы замаскировать последствия заболевания, которого, судя по всему, у оперной дивы нет.