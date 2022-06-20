«Парик и тапки из 90-х»: опозорившуюся Волочкову подняли на смех

Далеко не все оценили экстравагантный образ знаменитости.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своего наряда для съемок музыкального видео. Мнением подписчики поделились в социальных сетях артистки.

В одной из недавних публикаций личного Telegram-канала балерина призналась, что закончила работу над своим клипом на композицию «Глоток любви». По словам Волочковой, в честь этого события режиссер видео Марат Халиков даже подарил ей так называемую хлопушку с автографами всех участников, которую использовал во время работы.

Подписчики артистки не оставили без внимания эту запись. Однако в комментариях многие предпочли обсудить внешний вид знаменитости. Фанаты не оценили розовый спортивный костюм и сандалии с искусственными цветами, в которых, вероятно, артистка снималась в видео.

«Что за парик и тапки. Это вьетнамский рынок 90-х?», «Ну и видок», «Как обычно, очень странный и неуместный наряд», — заметили пользователи Сети.

Также многие подписчики порекомендовали артистке завершить музыкальную карьеру, осудив ее за попытки стать певицей.

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