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Парик Бузовой и волосы Киркорова по сходной цене: на что готовы пойти россияне ради заработка

12 июля 2022 11:30
Парик Бузовой и волосы Киркорова по сходной цене: на что готовы пойти россияне ради заработка

Фанаты не упускают возможность заполучить вещи знаменитостей.

Пользователи Сети предлагают на продажу клок волос Филиппа Киркорова, парик Ольги Бузовой и другие предметы, связанные непосредственно с российскими и мировыми звездами. Как оказалось, поклонники готовы распрощаться с сотнями тысяч рублей за подобные предложения.

Судя по описанию объявления, голубой парик звезда «Дома-2» примеряла лишь однажды. На одной из фотосессий можно заметить точно такие же волосы. Стоит подобное эксклюзивное предложение соответствующе — 500 тысяч рублей.

Значительно меньше просят за колк волос Киркорова. Точно неизвестно, каким образом продавец их получила, однако она утверждает, что ни разу не мыла волосы и бережно хранит их в пакете. Стать обладателем частички любимого артиста можно за 3,6 тысячи рублей.

При этом, как пишет «Экспресс газета», наибольшей популярностью обладают визитки и автографы артистов. Например, за 350 тысяч рублей можно приобрести автограф Владислава Галкина на обычном листочке, а за 600 рублей — фотографию с росписью звезды фильмов для взрослых Саши Грей. Также можно обнаружить подписи Игоря Акинфеева, Шэрон Стоун, Аллы Пугачевой и других российских и зарубежных звезд.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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