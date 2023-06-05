Парень со странностями: что не так с сыном «просто Марии» (фото)

Впервые Виктория Руффо стала матерью в браке с Эухенио Дербесом. Актриса подарила возлюбленному сына — Хосе Эдуардо. Звездный наследник вырос и превратился в парня со странностями.

Хосе вдохновился примером матери и стал актером. Недостатка в работе он не испытывает, но в полной мере гордиться своим отпрыском звезда сериала «Просто Мария» не может.

Этой весной артисту исполнился 31 год. Руффо ждет, когда же сын подарит ей внуков, но пока Хосе даже не нашел себе возлюбленную. Прежде на протяжении пяти лет он встречался с моделью Барбарой, но до свадьбы дело не дошло.

После расставания Хосе сторонится других девушек, чем немало расстраивает свою маму. Многие не понимают, почему такой успешный, молодой и талантливый красавчик не хочет жениться. Сын Руффо не торопится комментировать ситуацию. Напротив, он тщательно оберегает от посторонних свою личную жизнь.