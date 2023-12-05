Парень-симпатяга: вот каким был медик-фрик из «Жмурок» без зеленых волос и сережек

Фильм «Жмурки» вышел на экраны больше 15 лет назад, но не утратил ни своей актуальности, ни зрительской любви. Одну из ключевых ролей в ленте сыграл Сергей Глазунов. На экране он предстал в образе медика-фрика. Но в реальной жизни артист оказался совсем другим.

В молодости Глазунов был симпатичным парнем. Без зеленых волос и сережек он производил впечатление ангела во плоти, который и мухи не обидит. Прежде звезда активно снимался, но в последнее время бешеной популярностью у режиссеров он не пользуется.

Оказалось, что актер открыл для себя другой вид деятельности. В зрелом возрасте он не побоялся получить новую специальность — стал детским психологом. Лицедей проводит всевозможные тренинги с малышами, но при этом успевает уделять время любимому театру. Что же касается личной жизни, то ее подробности знаменитость не афиширует.