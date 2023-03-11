Парень сделал операцию на челюсти и стал настоящим красавчиком: посмотрите сами (фото)

В 13 лет врачи сказали парню из Британии, что его прикус настолько плох, что брекеты нужны прямо сейчас. Мальчик очень стеснялся своего лица, обезображенного, как ему казалось, неправильной формой прикуса, пока его доктор не посоветовал ему сделать операцию на челюсти. Своей историей он поделился на форуме «Реддит».

Для операции по изменению формы подбородка ему нужно было подождать, пока челюсть перестанет расти. После этого медики выдвинули верхнюю и нижнюю челюсти. Все расходы покрыла медицинская страховка. Восстановление после врачебного вмешательства было долгим. Первые две недели парень не мог нормально есть и открывать рот, все лицо было в отеках. Через две недели он смог есть мягкую пищу вроде пасты, а отеки полностью ушли только через полгода.

Молодой человек считает, что это стоило того. Его поддержали и другие пользователи ресурса.

«Невероятные результаты, рад за тебя!», «Определенно стоит той боли, которую ты перенес! Поздравляю», «Готовься разбивать сердца!» — восторженно пишут интернет-пользователи.

Также комментаторы отметили, что различие между фото до и после поразительно и что врачебное вмешательство повлияет на все аспекты жизни молодого британца.