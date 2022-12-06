Парень сделал 100 операций и стал копией Бритни Спирс: при виде него мурашки бегут

Бритни Спирс годы назад начала покорять музыкальный Олимп и сердца фанатов по всему миру. Люди во множестве стран мира признаются в любви прославленной певице, скупая все ее записи и не упуская возможности оказаться на концерте. Но некоторые поклонники решаются на весьма неожиданные способы выражения любви к кумиру.

Так, американец Брайан Рэй был настолько сильно влюблен в артистку, что решил быть полностью похожим на нее. Уже в 17 лет он решился на первую пластическую операцию, ведь хотел такую же улыбку, как у Бритни. Процедура обошлась ему в 25 тысяч долларов, и после этого Брайан уже не покидает кабинеты хирургов и косметологов.

По словам самого поклонника, за годы преображений он перенес около 100 процедур и операций. Ему удалось полностью изменить свое лицо, и теперь он поддерживает результат.

«После установки виниров мне сделали ринопластику, инъекции жира в щеки, также мне уменьшили надбровную дугу. С 20 лет каждые полгода я колю ботокс и делаю различные инъекции», — рассказывает американец.

При этом Брайан не скрывает, что доволен своей внешностью. Все тысячи долларов, что он потратил на преображение, он считает инвестицией и не обращает внимание на нападки публики в свой адрес.