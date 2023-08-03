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Парень с особенностями: сыну главного секс-символа СССР не повезло в генетической лотерее

3 августа 2023 07:30
Парень с особенностями: сыну главного секс-символа СССР не повезло в генетической лотерее

Наследник знаменитости совсем не похож на своего отца.

Звезда советского кино Игорь Костолевский единственный раз стал отцом в 1983 году, когда родился его сын Алексей. Молодой человек решил не связывать свою жизнь с кинематографом, а не так давно и вовсе перестал общаться с родителем.

Причиной ссоры стал развод Костолевского с его матерью Еленой. Алексей не смог принять расставание родителей и во всем обвинил отца, разорвав с ним все связи.

После врачи обнаружили у Алексея психическое расстройство. Но сам Костолевский-младший не считает себя больным и посвящает всего себя религии, порой проповедуя даже на улице.

Публика внимательно следит за жизнью наследника звезды фильма «Ошибки Тони Вендиса». Фанаты с удивлением отмечают, что Алексей совершенно не похож на своего звездного отца, а также ему нужно скорее обратиться к врачу и заняться здоровьем.

Парень с особенностями: сыну главного секс-символа СССР не повезло в генетической лотерее
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Кадр из телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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