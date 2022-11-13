Парень потратил сто тысяч, чтобы стать русалкой: его фотографии повергнут россиян в шок

Кристиан Риель с детства обожал мультфильм «Русалочка» и хотел стать похожим на морских обитателей. На свою мечту парень потратил £1120 (это около 80 тысяч рублей) – именно в эту сумму ему обошелся рыбий хвост.

Силиконовый хвост Кристиан заказал у дизайнера с учетом параметров и предпочтений молодого человека. И теперь Кристиан Риель надевает хвост каждый раз, когда плавает в море или в своем бассейне.

Парень признается, что близкие спокойно относятся к его увлечению – прохожие тоже в основном положительно реагируют на парня-русалки. Правда, у хвоста есть один большой минус: после плавания в нем в течение часа у Кристиана начинают болеть лодыжки.