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Киноафиша Статьи «Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

«Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

1 июля 2025 10:52
«Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

Официально продолжение не подтвердили до сих пор.

Рейтинги отличные, фанаты — заинтригованные, финал — оборвали на полуслове. Всё это про «Героев старшей школы» — дораму, что весной 2025 года выстрелила так, что о ней заговорили даже те, кто обычно про школьные драки и моральные дилеммы слышать не хочет.

Суровый герой, который терпел побои дома и травлю в классе, но вместо унылых слёз собрал таких же «тихих» и вместе с ними стал вершить собственное правосудие — эта история взяла за живое тысячи зрителей.

Только вот проблема: официального продолжения пока нет. Ни JTBC, ни команда создателей не спешат радовать анонсом. На дворе конец июня, фанаты грызут ногти и строят теории, но второй сезон «Героев старшей школы» так и не подтверждён. Может, высокие рейтинги всё же подействуют на продюсеров — но пока фанатам остаётся ждать и гадать, что будет с мстителями, решившими идти против системы.

Ну а если ждать — то ждать с умом. В мире корейских школьных драм хватает тех, кто знает толк в разбитых носах, двойной морали и тех самых «слабых героев», готовых крушить всех за правое дело. Вот четыре отличные дорамы, которые помогут скоротать время и вспомнить, что школа может быть куда мрачнее и острее, чем разбитая бутылка шампанского на выпускном.

1. «Бандит, ставший старшеклассником»

«Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

Что будет, если 47-летний гангстер внезапно окажется в теле забитого школьника? Ким Дык Паль проверил на себе — и получилось внезапно смешно, жестко и трогательно. Герой с мозгами и кулаками взрослого мужика возвращается в школу, чтобы закончить то, что не успел в юности. Но вместо скучных уроков — драки с хулиганами, защита слабых и шанс прожить юность так, как не получилось тогда.

Ах да, дорама «Бандит, ставший старшеклассником» основана на BL-вебтуне, но одна пикантная часть сюжета в сериал не перекочевала — так что романтики не ждите. Зато экшен, юмор и стариковская мудрость в школьных коридорах — пожалуйста.

2. «Дополнительные занятия»

«Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

Тут уж совсем без розовых соплей. Тихий отличник О Джи Су после школы не «ботанит», а в стиле главных героев «Паразитов» крутит незаконный бизнес — чтобы накопить на колледж и выбраться из нищеты. Вроде бы всё под контролем, но к делу подключаются ещё трое одноклассников — и всё катится в ад с ускорением свободного падения.

Буллинг, шантаж, кровь, полиция и моральные вопросы, на которые нет правильных ответов, — «Дополнительные занятия» жёстко напоминают, что взрослая жизнь иногда начинается слишком рано и слишком больно.

3. «Учебная группа»

«Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

Учиться — драться — снова учиться. Вот так живёт Юн Га Мин, который мечтает поступить в нормальный университет, но застрял в самой отбитой техшколе страны. Чтобы хоть как-то вытянуть оценки и не дать себя убить, он собирает «Учебную группу» — горстку таких же неудачников. Днём — учебники и шпоры, вечером — кулаки и разборки с местными бандитами.

Думаю, не нужно называть первое правило этой «Учебной группы», да?

Дорама бодрая, забавная и очень тёплая — несмотря на разбитые носы и вечные синяки. Тут про то, как дружба и пара крепких апперкотов могут вытянуть тебя из самой безнадёжной дыры.

4. «Отрочество»

«Паразиты» и «Бойцовский клуб» на школьном дворе: топ-4 дорамы для тех, кто отчаялся ждать 2 сезон «Героев старшей школы»

Если хочется немного ретро и улыбок сквозь слезы (и кровь) — вам сюда. «Boyhood» переносит нас в 1980-е: маленький город, обычный ботан Джан Бён Тэ внезапно оказывается в роли «легендарного бойца». Все верят — а он не спешит разубеждать, ведь иначе выжить в новой школе не получится. Драки, недоразумения, дружба, первые чувства — всё это приправлено олдскульным юмором и таким искренним теплом, что оторваться сложно.

Так что да — второго сезона «Героев старшей школы» можно ждать ещё долго. Но если вам не хватает кулаков, школьной формы и героизма, который не купишь за пятёрки — включайте любой из этих четырёх. Они тоже знают, что месть — не всегда плохое слово, если мстишь за тех, кто не мог ответить.

Ранее мы писали: 100% «свежести» и статус одного из самых обсуждаемых фэнтези последних лет: бегите скорее смотреть, если прошляпили (9,1+ на MyAnimeList)

Фото: Кадры из сериалов «Бандит, ставший старшеклассником», «Дополнительные занятия», «Учебная группа», «Отрочество»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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