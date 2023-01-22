Парадная или подъезд? Сможете ли вы отличить Москву от Санкт-Петербурга?

В мировой истории существует немало примеров, когда на протяжении существования государства столица переносилась из одного города в другой. Достаточно вспомнить Амстердам и Гаагу в Нидерландах, Валлетту и Мдину на Мальте и т.д. Однако именно в России две столицы, “старая” и “новая”, воспринимаются как-то по особенному. В 1682 году, когда Петр I взошел на престол, Москва уже сотни лет была символом государства и его стольным градом. Примерно в 1712 году столица неофициально перенеслась в Санкт-Петербург, сказать точнее, когда это произошло, невозможно - не было никаких указов или документов, утверждающих за городом новый статус. Впоследствии два города стали восприниматься как соперники в борьбе за звание столицы, но спустя годы стало очевидно - они вовсе не конкурируют друг с другом, а как будто бы дополняют, демонстрируют разные стороны загадочной русской души.

В последние десятилетия различия между Москвой и Петербургом воспринимаются с юмором, они стали своего рода мемами. Пройдите наш тест, посмотрите на фото и узнайте, под силу ли вам отличить московский подъезд от питерской парадной.