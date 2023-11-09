Парад щедрости: только этим 3 знакам зодиака несказанно повезет в ноябре

Удача будет сопутствовать во всем.

Считается, что расположение планет оказывает влияние на все аспекты жизни людей — от работы до личных отношений и здоровья. Причем иногда небесные светила встают в такую позицию, что повезти может лишь обладателям определенных знаков зодиака. Так и произошло в ноябре, когда Сатурн наконец-то перестал быть ретроградным.

Смещение его положения приведет к тому, что в скором времени на некоторых людей обрушится невероятная удача. В этом списке оказались обладатели трех конкретных знаков.

Козерог. Такие люди окажутся на пороге глобальных изменений. Это может быть переезд, смена работы или новые отношения. В любом случае планеты будут благоволить.

Водолей. Обладатели этого знака смогут рассчитывать на исполнение любых желаний. Кроме того, у них получится реализовать свой творческий потенциал благодаря новым дерзким идеям.

Рыбы. Все последние недели такие люди испытывали сильное нервное перенапряжение. Ноябрь же принесет облегчение и позитивные перемены во всех сферах жизни.