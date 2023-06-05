Пара усыновила девочку с «серебряными» глазами: вот что с ней стало (фото)

Судьба приготовила Примроуз немало сложных испытаний. Девочка появилась на свет с глаукомой, из-за которой ее глаза приобрели серебряный цвет. Эта особенность до ужаса напугала мать малышки, и она решила сдать новорожденную дочь в детский дом.

Но в жизни бедняжки наступила белая полоса, когда о ней узнала американская супружеская пара. Эрин и Крис пришлось подготовить множество документов перед тем, как удочерить особенную девочку. Но в конечном итоге все усилия стоили того.

Примроуз стала полноценной частью большой семьи, а приемные родители окружили ее заботой и любовью. Каждый день они учат ее тому, как взаимодействовать с окружающим миром, ведь самостоятельно малышка с этим не справится. Ее глазные яблоки были полностью удалены, поскольку доставляли слишком сильный дискомфорт. Но главное, что сегодня девочка счастлива и уже забыла о пережитых страданиях.