Пара провела 117 дней в изоляции и не развелась: вот в чем их секрет

Изоляция из-за грянувшей пандемии стала причиной разводов во всем мире, ведь не все пары выдерживают испытание друг другом. А вот пример Мориса и Мэрилин Бэйли доказывает обратное. Семейная пара провела в изоляции 117 дней, но это только укрепило их отношения.

Громкая история семьи Бэйли произошла в 70-х, когда супруги отправились в кругосветку на собственной яхте. Пара решила пришвартоваться у Галапагосских островов, но их судно одним ударом хвоста проломил кит. Огромную пробоину залатать не удалось, и Бэйли покинули свою яхту на резиновой лодке. Запасов провизии им хватило на две недели. Супруги стали вылавливать черепах и рыб, ставших для них спасением. В своем дневнике Мэрилин писала, что у нее с мужем не было никаких секретов. В этих экстремальных условиях они забыли про все комплексы, что их только сблизило.

Путешественников нашли спустя 117 дней. К тому моменту их резиновый плот изрядно износился, и паре приходилось постоянно вычерпывать воду. Их ждала скорая и голодная смерть, но супругов спасла корейская лодка. Бэйли пришли в себя через две недели и написали о своем опасном приключении книгу. Позже они говорили, что этот плот стал самым ярким впечатлением в их жизни.