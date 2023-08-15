Пара на загляденье: как выглядели Михалков и его жена-модель 50 лет назад

В этом году Никита Михалков отмечает 50-летие брака с супругой. Они по праву являются одной из самых гармоничных и крепких пар в российском кино. А ведь для каждого из них этот союз стал вторым.

Михалков был женат на Анастасии Вертинской. Их студенческий брак быстро показал всю свою непригодность в реальной жизни. И они расстались, несмотря на рождение общего сына Степана. Татьяна Соловьева тоже не была счастлива с первым мужем. Супруг ревновал красавицу-модель, на которую на подиуме смотрели сотни человек.

Все изменилось в 1973 году, когда на одной из кинопремьер Соловьева увидела Михалкова. Молодые люди моментально влюбились друг в друга. Режиссер тут же предложил избраннице небольшую роль в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». После совместной работы пара поняла, что не хочет расставаться.

Спустя несколько месяцев они поженились, а через год впервые стали родителями. На архивных снимках тех лет пара кажется необыкновенно гармоничной: и Михалков, и Соловьева выглядят красивыми, молодыми, успешными и влюбленными. Достаточно заметить, с какой нежностью режиссер смотрел на свою жену в кадре.