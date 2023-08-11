Папу стыдится и побаивается: сын Киркорова не смог скрыть происходящее

Филипп Киркоров продолжает отдыхать в Греции. Там он проводит время со своими детьми, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. При этом поп-король российской эстрады не упускает возможности покрасоваться перед камерами, даже если это всего лишь объектив его мобильного телефона.

На одном из последних видео, которое артист опубликовал в своих социальных сетях, они вместе с сыном рассекают на велосипедах. Но, если Филипп Киркоров улыбается и активно комментирует происходящее, то мальчик явно ощущает себя не в своей тарелке.

Во время одной из остановок он слез с двухколесного транспорта, но к отцу не подошел. Напротив, отвел глаза и как будто пытался максимально отстраниться от своего звездного родителя.

Подписчики заподозрили, что ребенок или поссорился с папой, или просто стыдится эпатажного Киркорова, поэтому не хочет участвовать в его затеях и старается держаться подальше.