Папу Кевина из фильма «Один дома» заподозрили в страшном: все из-за одного кадра

Десятки лет поклонники семейной комедии «Один дома» были уверены, что герой Маколея Калкина Кевин был забыт дома своими родными из-за комичной случайности. Однако не так давно внимательные поклонники высказали предположение, что на самом деле виноват в этом отец семейства в исполнении Джона Херда.

Дело в том, что внимательные пользователи Сети, пересматривая в очередной раз легендарную рождественскую ленту, обратили внимание на поведение Питера Маккалистера. В суматохе перед сборами он выкидывает билет Кевина мусорку, из-за чего в аэропорту никто не замечает пропажу одного из наследников. И многие уверены, что сделал это Питер специально, ведь не хотел брать Кевина в путешествие. Якобы он облил стол газировкой и получил причину выкинуть в мусорку все документы, в числе которых были и билеты его сына на самолет.

Поклонники, обсуждая теорию, разделились на два лагеря. Одни согласились со смелым предположением, тогда как другие уверены, что Питер выглядит как заботливый отец, поэтому он точно не мог специально бросить своего сына одного на такой долгий срок.