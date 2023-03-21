Папины глаза и улыбка: красотка-дочь Бориса Грачевского затмила собственную мать (фото)

Создатель легендарного киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был женат трижды. У режиссера осталось четверо наследников от разных избранниц.

Старшие, сын и дочь, появились на свет в браке Грачевского с его первой женой Галиной. Они прожили вместе больше 30 лет, но, по словам Бориса Юрьевича, супруга оставалась безучастной к его успеху. С годами они отдалились друг от друга.

Второй избранницей режиссера стала красавица Анна Панасенко. Когда они поженились, ему было 60, а ей — 22. В их союзе родилась дочка Василиса, которой в прошлом году исполнилось 10 лет. Она поразительно похожа на своего отца: тот же задорный взгляд, та же улыбка и мимика. Пользователи Сети отмечают, что очаровательная Василиса уже затмила свою роскошную мать.

К сожалению, отношения со второй женой у Грачевского не сложились. Свою большую любовь он встретил уже на склоне лет. Его последней избранницей стала актриса Екатерина Белоцерковская, которая моложе режиссера на 35 лет. Она родила мужу сына Филиппа. Увы, Грачевскому было не суждено увидеть, как растут его младшие наследники.