Папина принцесса: на дочь 75-летнего Бориса Галкина сложно смотреть без умиления

Актер и режиссер Борис Галкин, в прошлом году отметивший свое 75-летие, недавно вывел в свет свою маленькую дочь. Аня совсем кроха, но поклонники артиста отмечают ее феноменальное сходство с отцом.

Матерью девочки является певица Инна Разумихина, которая стала четвертой женой Галкина. Супруги давно мечтали о ребенке, но оба родителя были уже в солидном возрасте. На помощь пришло ЭКО. Все получилось с первой попытки, что на практике большая редкость.

Вскоре на свет появилась Анна. Она растет счастливым и жизнерадостным ребенком: смотреть на ее очаровательную улыбку без умиления невозможно. Многие видят в ней очевидное сходство с именитым отцом. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть его фото в юности. У Ани такой же тип лица и такие же глаза.

Кроме нее, у Галкина нет родных детей. В предыдущем браке с Еленой Демидовой он усыновил отпрысков супруги от других отношений. Ее дочь и сына Борис Сергеевич воспитал как родных. Пасынок Владислав Галкин стал известным актером. Однако его жизнь трагически оборвалась в 38 лет. После этой утраты брак Галкина и Демидовой рухнул.